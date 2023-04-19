Румыния обсудит с Украиной ограничение импорта зерна

В ведомстве рассказывают, что сегодня министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа провел переговоры с украинским коллегой Николаем Сольским.

"Министр направил украинской стороне запрос на оперативное определение решений по ограничению экспорта зерновых и масличных культур (подсолнечника, рапса) в Румынию, учитывая трудности, с которыми столкнулись румынские фермеры", - сказано в сообщении министерства.

При этом Украину уведомили о том, что Румыния устанавливает контроль непосредственно на таможне для всех агропродовольственных товаров. Он предусматривает отбор проб для проверки в соответствии с европейским законодательством, а не в месте назначения, как это происходило до сих пор.

Также Бухарест решил ввести дополнительные меры безопасности (опечатывание и мониторинг) для транспорта, который перевозит украинское зерно транзитом.

Министры договорились провести переговоры в пятницу, 21 апреля, для того, чтобы найти решения сложившейся проблемы.