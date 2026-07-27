Румыния высылает сотрудника посольства РФ после вторжения дронов
Румыния объявила сотрудника посольства России персоной нон грата после серии нарушений своего воздушного пространства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства иностранных дел Румынии в сети Facebook.
Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что по распоряжению главы ведомства Оаны Цою посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД.
Поводом стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны в период с 24 по 26 июля, когда румынские военные сбили три беспилотника, незаконно проникших на территорию государства.
Во время встречи российскому дипломату продемонстрировали фрагменты одного из уничтоженных дронов. Как подчеркнули в МИД, расследование прокуратуры официально подтвердило, что обнаруженные компоненты имеют российское происхождение.
Россия получила официальный протест
Румынская сторона выразила решительный протест в связи с нарушениями воздушного пространства и заявила, что ответственность за произошедшие инциденты полностью лежит на Российской Федерации.
В Бухаресте подчеркнули, что подобные действия являются недопустимыми, поскольку речь идет не только о воздушном пространстве Румынии, но также НАТО и Европейского союза. Власти страны также возложили на Москву ответственность за ухудшение ситуации в сфере региональной безопасности.
Дипломату дали пять дней
По итогам встречи российскому послу была вручена официальная вербальная нота. В документе говорится, что один из сотрудников дипломатической миссии РФ в Бухаресте объявлен персоной нон грата и обязан покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.
Одновременно Министерство иностранных дел Румынии вызвало в Бухарест для консультаций своего посла в России.
Что заявили в МИД Румынии
Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что продолжит координировать свои действия с союзниками и партнерами по НАТО и Европейскому союзу.
В Бухаресте подчеркнули, что намерены принимать все необходимые меры для защиты национальной безопасности и безопасности своих граждан.
Напоминаем, что ранее Румыния за три дня сбила три беспилотника, потратив на эти операции около 1,5 млн евро. По данным СМИ, для перехвата дронов истребители F-16 использовали три ракеты AIM-9X стоимостью около 400 тысяч долларов каждая, а итоговая сумма также включает расходы на полеты и техническое обслуживание самолетов.