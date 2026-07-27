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Румыния высылает сотрудника посольства РФ после вторжения дронов

16:55 27.07.2026 Пн
2 мин
Бухарест пошел на жесткий дипломатический шаг после атаки дронов
aimg Анастасия Никончук
Румыния высылает сотрудника посольства РФ после вторжения дронов Фото: посол России в Бухаресте Владимир Липаев (МИД РФ)
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Румыния объявила сотрудника посольства России персоной нон грата после серии нарушений своего воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства иностранных дел Румынии в сети Facebook.

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что по распоряжению главы ведомства Оаны Цою посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД.

Поводом стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны в период с 24 по 26 июля, когда румынские военные сбили три беспилотника, незаконно проникших на территорию государства.

Во время встречи российскому дипломату продемонстрировали фрагменты одного из уничтоженных дронов. Как подчеркнули в МИД, расследование прокуратуры официально подтвердило, что обнаруженные компоненты имеют российское происхождение.

Россия получила официальный протест

Румынская сторона выразила решительный протест в связи с нарушениями воздушного пространства и заявила, что ответственность за произошедшие инциденты полностью лежит на Российской Федерации.

В Бухаресте подчеркнули, что подобные действия являются недопустимыми, поскольку речь идет не только о воздушном пространстве Румынии, но также НАТО и Европейского союза. Власти страны также возложили на Москву ответственность за ухудшение ситуации в сфере региональной безопасности.

Дипломату дали пять дней

По итогам встречи российскому послу была вручена официальная вербальная нота. В документе говорится, что один из сотрудников дипломатической миссии РФ в Бухаресте объявлен персоной нон грата и обязан покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.

Одновременно Министерство иностранных дел Румынии вызвало в Бухарест для консультаций своего посла в России.

Что заявили в МИД Румынии

Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что продолжит координировать свои действия с союзниками и партнерами по НАТО и Европейскому союзу.

В Бухаресте подчеркнули, что намерены принимать все необходимые меры для защиты национальной безопасности и безопасности своих граждан.

Напоминаем, что ранее Румыния за три дня сбила три беспилотника, потратив на эти операции около 1,5 млн евро. По данным СМИ, для перехвата дронов истребители F-16 использовали три ракеты AIM-9X стоимостью около 400 тысяч долларов каждая, а итоговая сумма также включает расходы на полеты и техническое обслуживание самолетов.

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