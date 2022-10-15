Румунія надасть Україні кошти на оборону у регіоні Чорного моря

Влада Румунії переведе 1,4 млн доларів до фонду НАТО. Ці гроші спрямують на зміцнення оборонної сфери України, Молдови, Грузії та Йорданії.
Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на G4Media.
1,4 млн доларів — це невикористані кошти з пакету допомоги, який раніше Румунія виділяла для національної армії Афганістану. Із цієї суми Україна отримає 400 тисяч доларів.
Повідомляється, що кошти підуть на досягнення цілей зміцнення безпеки та стабільності поблизу Східного флангу НАТО, особливо в регіоні Чорного моря.
Раніше ми писали, що румунська залізнична компанія CFR Infrastructura відновила після серії ремонтів залізничну лінію від Валя-Вішеулуй (Румунія) до кордону з Україною.
Також повідомлялося, що Франція розширює свою бойову групу в Румунії до міжармійської тактичної групи, у зв'язку з чим направляє туди додаткову бронетехніку.
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