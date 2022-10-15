Румунія надасть Україні кошти на оборону у регіоні Чорного моря

Влада Румунії переведе 1,4 млн доларів до фонду НАТО. Ці гроші спрямують на зміцнення оборонної сфери України, Молдови, Грузії та Йорданії.

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на G4Media.