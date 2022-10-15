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Румыния предоставит Украине средства на оборону в регионе Черного моря

Фото: министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Власти Румынии переведут 1,4 млн долларов в фонд НАТО. Эти деньги направят на укрепление оборонной сферы Украины, Молдовы, Грузии и Иордании.

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на G4Media.

1,4 млн долларов — это неиспользованные средства из пакета помощи, который ранее Румыния выделяла для афганской национальной армии. Из этой суммы Украина получит 400 тысяч долларов.

Сообщается, что средства пойдут на достижение целей укрепления безопасности и стабильности в непосредственной близости от Восточного фланга НАТО, особенно в регионе Черного моря.

Ранее мы писали, что румынская железнодорожная компания CFR Infrastructura восстановила после серии ремонтов железнодорожную линию от Валя-Вишеулуй (Румыния) до границы с Украиной.

Также сообщалось, что Франция расширяет свою боевую группу в Румынии в межармейскую тактическую группу, в связи с чем направляет туда дополнительную бронетехнику.

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