Румыния предоставит Украине средства на оборону в регионе Черного моря

Власти Румынии переведут 1,4 млн долларов в фонд НАТО. Эти деньги направят на укрепление оборонной сферы Украины, Молдовы, Грузии и Иордании.

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на G4Media.