Румунія може створити навчальний центр для підготовки українських морпіхів, але є умова

Румунія може створити на своїй території морський навчальний центр для підготовки українських морських піхотинців. Однак для цього необхідно, щоб його створення схвалив парламент країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

У листі до парламенту президент Румунії Клаус Йоганніс наголосив на необхідності посилення та диверсифікації підготовки українських Збройних сил в умовах триваючої війни. Передбачається, що Румунія стане ключовою ланкою у зміцненні морського потенціалу України, надавши свою інфраструктуру для навчання морпіхів.

Ця пропозиція стала частиною зусиль Контактної групи з питань оборони України (UDCG) - альянсу 57 країн і Європейського союзу, що підтримують Україну в її протистоянні російській агресії.

Створення центру буде підтримано міжнародною спільнотою, а Велика Британія візьме на себе фінансування на початковому етапі. Очікується, що центр функціонуватиме протягом двох років з можливістю продовження. Румунія зберігає за собою право припинити участь у проєкті за потреби.

Ця ініціатива - частина ширших зусиль союзників по НАТО, спрямованих на підтримку України. Також повідомляється, що минулого тижня в Румунії розпочала навчання перша група українських пілотів.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіха під час візиту до Бухареста наголосив, що обидві країни працюють над завершенням документів для стратегічного партнерства та відновлення вільного пересування в акваторії Чорного моря.