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Румунія може створити навчальний центр для підготовки українських морпіхів, але є умова

Четвер 19 вересня 2024 09:52
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Румунія може створити навчальний центр для підготовки українських морпіхів, але є умова Фото: президент Румунії Клаус Йоханніс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Румунія може створити на своїй території морський навчальний центр для підготовки українських морських піхотинців. Однак для цього необхідно, щоб його створення схвалив парламент країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

У листі до парламенту президент Румунії Клаус Йоганніс наголосив на необхідності посилення та диверсифікації підготовки українських Збройних сил в умовах триваючої війни. Передбачається, що Румунія стане ключовою ланкою у зміцненні морського потенціалу України, надавши свою інфраструктуру для навчання морпіхів.

Ця пропозиція стала частиною зусиль Контактної групи з питань оборони України (UDCG) - альянсу 57 країн і Європейського союзу, що підтримують Україну в її протистоянні російській агресії.

Створення центру буде підтримано міжнародною спільнотою, а Велика Британія візьме на себе фінансування на початковому етапі. Очікується, що центр функціонуватиме протягом двох років з можливістю продовження. Румунія зберігає за собою право припинити участь у проєкті за потреби.

Ця ініціатива - частина ширших зусиль союзників по НАТО, спрямованих на підтримку України. Також повідомляється, що минулого тижня в Румунії розпочала навчання перша група українських пілотів.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіха під час візиту до Бухареста наголосив, що обидві країни працюють над завершенням документів для стратегічного партнерства та відновлення вільного пересування в акваторії Чорного моря.

Останнє засідання "Рамштайн"

6 вересня на американській авіабазі в Німеччині відбулася 24-та зустріч Контактної групи з оборонної підтримки України у форматі "Рамштайн". Уперше в ній узяв участь президент України Володимир Зеленський. Союзники зробили важливі заяви і пообіцяли нові поставки озброєнь.

Міністр оборони України Рустем Умеров зазначив, що основний акцент зустрічі був на забезпеченні України системами протиповітряної оборони та ракетами. Також серед пріоритетів України - артилерійські боєприпаси, техніка для бригад і далекобійна зброя.

Докладно про підсумки "Рамштайну", - у матеріалі РБК-Україна.

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