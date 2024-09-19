Румыния может создать учебный центр для подготовки украинских морпехов, но есть условие
Румыния может создать на своей территории морской учебный центр для подготовки украинских морских пехотинцев. Однако для этого необходимо, чтобы его создание одобрил парламент страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
В письме к парламенту президент Румынии Клаус Йоханнис отметил необходимость усиления и диверсификации подготовки украинских Вооруженных сил в условиях продолжающейся войны. Предполагается, что Румыния станет ключевым звеном в укреплении морского потенциала Украины, предоставив свою инфраструктуру для обучения морпехов.
Это предложение стало частью усилий Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) - альянса 57 стран и Европейского союза, поддерживающих Украину в её противостоянии российской агрессии.
Создание центра будет поддержано международным сообществом, а Великобритания возьмет на себя финансирование на начальном этапе. Ожидается, что центр будет функционировать в течение двух лет с возможностью продления. Румыния сохраняет за собой право прекратить участие в проекте по мере необходимости.
Эта инициатива - часть более широких усилий союзников по НАТО, направленных на поддержку Украины. Также сообщается, что на прошлой неделе в Румынии начала обучение первая группа украинских пилотов.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибиха во время визита в Бухарест подчеркнул, что обе страны работают над завершением документов для стратегического партнерства и восстановления свободного передвижения в акватории Черного моря.
Последнее заседание "Рамштайн"
6 сентября на американской авиабазе в Германии прошла 24-я встреча Контактной группы по оборонной поддержке Украины в формате "Рамштайн". Впервые в ней принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Союзники сделали важные заявления и пообещали новые поставки вооружений.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что основной акцент встречи был на обеспечении Украины системами противовоздушной обороны и ракетами. Также среди приоритетов Украины - артиллерийские боеприпасы, техника для бригад и дальнобойное оружие.
Подробно об итогах "Рамштайна", - в материале РБК-Украина.
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