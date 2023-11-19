Румунія і Швейцарія вийшли на форум, Нідерланди – за крок: що сталося у відборі Євро-2024

Дев'ятий тур кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року продовжився сімома матчами в суботу. Перемоги відсвяткували збірні Хорватії, Білорусі, Франції, Нідерландів і Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Нідерландська команда вдома мінімально здолала Ірландію. Єдиний м'яч у зустрічі оформив Вегхорст. Форвард на 12-й хвилині прийняв м'яч у центрі поля та втік на ворота, увійшов у штрафний майданчик і потужним ударом відкрив рахунок. Більше команди не забивали. Тепер "ораньє" для поїздки до Німеччини достатньо в останньому турі здолати немічний Гібралтар.

Зате в групі I відомі обидва переможці. Збірна Румунії здобула непросту перемогу над Ізраїлем. "Синьо-біли" забили в дебюті, коли Захаві головою замкнув розіграш кутового. Та "жовті" швидко відігралися – самотній Пушкаш зіграв на добиванні після удару Дрегуша в поперечину. А в другому таймі Хаджі-молодший з меж штрафного поклав із-під оборонця. Румуни набрали 19 очок і будуть мінімум другими.

Конкурентом за лідерство залишилася Швейцарія (17 пунктів). Альпійці провели непростий домашній поєдинок "у гостях" – проти Косова, вболівальників якого на трибунах у Базелі було більше. Суперники обмінялися голами після перерви. Відкрила рахунок швейцарські збірна, коли Варгас влучно зіграв головою у затяжній атаці. Косовари відповіли голом Хісені після розрізної передачі Войводи – 1:1 у підсумку.

Досі в боротьбі за путівку на Євро-2024 Хорватія. Балканці на виїзді розібралися зі збірною Латвії. Свою справу команда Златко Даліча зробила в дебюті, відзначившись двічі. Спершу Маєр у дотик замкнув простріл Іванушеца, а згодом Крамаріч зіграв на відскоку з лінії штрафного. Упевнена перемога дозволила випередити Уельс. У фінальному турі хорвати зобов'язані перемагати Вірменію Олександра Петракова.