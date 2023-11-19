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Румыния и Швейцария вышли на форум, Нидерланды – в шаге: что произошло в отборе Евро-2024

Европа, Воскресенье 19 ноября 2023 10:29
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Румыния и Швейцария вышли на форум, Нидерланды – в шаге: что произошло в отборе Евро-2024 Фото: Карпатские "желтые" едут на Евро-2024 (facebook.com/NationalaRomanieiOfficial)
Автор: Антон Федорцив

Девятый тур квалификации к чемпионату Европы 2024 года продолжился семью матчами в субботу. Победы отпраздновали сборные Хорватии, Беларуси, Франции, Нидерландов и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Румыния и Швейцария вышли на форум, Нидерланды – в шаге: что произошло в отборе Евро-2024

Нидерландская команда дома минимально одолела Ирландию. Единственный мяч во встрече оформил Вегхорст. Форвард на 12-й минуте принял мяч в центре поля и сбежал на ворота, вошел в штрафную и мощным ударом открыл счет. Больше команды не забивали. Теперь "оранье" для поездки в Германию достаточно в последнем туре одолеть немощный Гибралтар.

Зато в группе I известны оба победителя. Сборная Румынии одержала непростую победу над Израилем. "Сине-белые" забили в дебюте, когда Захави головой замкнул розыгрыш углового. Но "желтые" быстро отыгрались – одинокий Пушкаш сыграл на добивании после удара Дрегуша в перекладину. А во втором тайме Хаджи-младший из пределов штрафной уложил из-под защитника. Румыны набрали 19 очков и будут минимум вторыми.

Конкурентом за лидерство осталась Швейцария (17 пунктов). Альпийцы провели непростой домашний поединок "в гостях" – против Косово, болельщиков которого на трибунах в Базеле было больше. Соперники обменялись голами после перерыва. Открыла счет швейцарская сборная, когда Варгас метко сыграл головой в затяжной атаке. Косовары ответили голом Хисени после разрезной передачи Войводы – 1:1 в итоге.

До сих пор в борьбе за путевку на Евро-2024 Хорватия. Балканцы на выезде разобрались со сборной Латвии. Свое дело команда Златко Далича оформила в дебюте, отличившись дважды. Сначала Майер в касание замкнул прострел Иванушеца, а затем Крамарич сыграл на отскоке с линии штрафной. Уверенная победа позволила опередить Уэльс. В финальном туре хорваты обязаны побеждать Армению Александра Петракова.

К слову, ранее сборная Франции обновила победный рекорд отборов к чемпионату Европы.

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