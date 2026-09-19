Румунія хоче розвивати оборонку з Україною та готова ділитись ядерними технологіями

Румунія готова розвивати оборонне виробництво за умови залучення інвестицій, а також ділитися з Україною технологіями та досвідом у сфері ядерної енергетики.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан під час саміту C8, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу.

За словами Нікушора Дана, Румунія має давні традиції в оборонній промисловості, необхідну виробничу базу та кваліфікованих працівників.

Тому Бухарест готовий розвивати оборонне виробництво за умови залучення інвестицій і ділитися з Україною технологіями та досвідом в ядерній енергетиці.

Водночас румунський лідер зазначив, що протягом останніх 30 років оборонна галузь країни не мала належного управління.

Окремо Дан наголосив на досвіді країни в ядерній сфері. За його словами, Румунія має близько 50 років досвіду в цій галузі та підготовлених фахівців у сфері технологій та інженерії.

Політик каже - ці фахівці готові до співпраці з країнами Карпатського регіону, зокрема до обміну технологіями та досвідом у сфері ядерної енергетики.