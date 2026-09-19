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Румыния хочет развивать оборонку с Украиной и готова делиться ядерными технологиями

00:18 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Румыния хочет развивать оборонку с Украиной и готова делиться ядерными технологиями Фото: президент Румынии Никушор Дан (Getty Images)
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Румыния готова развивать оборонное производство при условии привлечения инвестиций, а также делиться с Украиной технологиями и опытом в области ядерной энергетики.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан во время саммита C8, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его выступления.

По словам Никушора Дана, у Румынии есть давние традиции в оборонной промышленности, необходимая производственная база и квалифицированные работники.

Поэтому Бухарест готов развивать оборонное производство при условии привлечения инвестиций и делиться с Украиной технологиями и опытом в ядерной энергетике.

В то же время румынский лидер отметил, что за последние 30 лет оборонная отрасль страны не имела должного управления.

Отдельно Дан отметил опыт страны в ядерной сфере. По его словам, Румыния имеет около 50 лет опыта в этой области и подготовленных специалистов в области технологий и инженерии.

Политик говорит, что эти специалисты готовы к сотрудничеству со странами Карпатского региона, в частности, к обмену технологиями и опытом в сфере ядерной энергетики.

Саммит Карпатских государств

Напомним, Украина создала новый формат сотрудничества под названием "Карпатская восьмерка" (С8). Он призван усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики.

Поэтому 18 сентября в Украине прошел саммит С8, в который вошли Румыния, Сербия. Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и Европейский союз.

Создание альянса должно сблизить страны и сформировать новую площадку для решения общих задач, о чем заявил президент Владимир Зеленский.

Следует отметить, что Румыния также время от времени страдает провокациями с русскими дронами, которые нередко кружат у ее границ, а иногда даже пересекают их.

Поэтому Бухарест склонен к укреплению оборонного сотрудничества с Украиной и странами карпатского региона.

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