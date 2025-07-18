Румунія хоче разом з Україною виробляти дрони, - ЗМІ

Як пише видання, ідея полягає в тому, що Румунія оплатить деталі безпілотників, розроблені українськими спеціалістами на основі бойового досвіду останніх років.

Наступним етапом стане інвестування у завод у Румунії, ймовірно в Брашові, де румуни та українці разом будуть виробляти безпілотники.

Більша частина виробленої техніки надійде до румунської армії, а решту планують продавати іншим країнам Європи. Аналогічні проєкти Україна вже підписала з Данією та Норвегією.

Міністр національної оборони Румунії найближчим часом зустрінеться зі своїм українським колегою та київськими чиновниками для обговорення деталей угоди.

У видання наголошують, що головною складністю у реалізації проєкту є нестача фінансування в Румунії, тому початок виробництва відкладено, ймовірно, на 2026 рік, коли буде прийнятий новий військовий бюджет.