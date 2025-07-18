Румунія хоче разом з Україною виробляти дрони, - ЗМІ

Міністерство оборони Румунії планує домовитися з Україною про спільне виробництво безпілотників, які потім планують продавати й іншим європейським країнам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Як пише видання, ідея полягає в тому, що Румунія оплатить деталі безпілотників, розроблені українськими спеціалістами на основі бойового досвіду останніх років.
Наступним етапом стане інвестування у завод у Румунії, ймовірно в Брашові, де румуни та українці разом будуть виробляти безпілотники.
Більша частина виробленої техніки надійде до румунської армії, а решту планують продавати іншим країнам Європи. Аналогічні проєкти Україна вже підписала з Данією та Норвегією.
Міністр національної оборони Румунії найближчим часом зустрінеться зі своїм українським колегою та київськими чиновниками для обговорення деталей угоди.
У видання наголошують, що головною складністю у реалізації проєкту є нестача фінансування в Румунії, тому початок виробництва відкладено, ймовірно, на 2026 рік, коли буде прийнятий новий військовий бюджет.
Нагадаємо, українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems.
Крім того, французькі автовиробник та оборонний завод будуть спільно виробляти дрони на території України. Дрони будуть постачатися не лише українським військовим, а й французькій армії.
Також стало відомо, що Гана готова профінансувати виробництво дронів для ЗСУ.
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