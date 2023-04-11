Румунія хоче купити винищувачі останнього покоління F-35 для посилення ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Вищій раді оборони країни зазначили, що наявність надійних, сумісних, гнучких і ефективних оперативних можливостей ППО є частиною зобов’язань Румунії як країни НАТО та ЄС. Так, це є ключовим для досягнення державою цілей її оборонної політики.

"Процес модернізації військово-повітряних сил продовжиться шляхом придбання реактивних літаків останнього покоління F-35", - зазначили в Румунії.

Нагадаємо, нещодавно румунські літаки F-16, які чергують у країнах Балтії, перехопили два російські винищувачі Су-27.

Окрім того, Румунія хоче купити велику партію БМП на майже 3 млрд євро.

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