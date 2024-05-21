Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні, - Зеленський

"Провів розмову з Клаусом Йоханнісом і подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується", - написав Зеленський.

Він також поінформував Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів.

Окрім того, президенти домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки.

"Я вдячний президенту Йоханнісу за те, що він підтвердив свою участь у саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн", - додав Зеленський.