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Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні, - Зеленський

Фото: президент Румунії Клаус Йоганніс президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, провів телефонну розмову з румунським колегою Клаусом Йоганнісом. В Ході переговорів стало відомо, що Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів розмову з Клаусом Йоханнісом і подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується", - написав Зеленський.

Він також поінформував Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів.

Окрім того, президенти домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки. 

"Я вдячний президенту Йоханнісу за те, що він підтвердив свою участь у саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн", - додав Зеленський.

Допомога Україні від Румунії

Румунія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії надає Україні військові та гуманітарну допомогу.

Зокрема, Румунія стала однією з базових країн, де проходять навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

У січні Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про гарантії безпеки.

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