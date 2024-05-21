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Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине, - Зеленский

Фото: президент Румынии Клаус Иоганнис президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, провел телефонный разговор с румынским коллегой Клаусом Иоганнисом. В ходе переговоров стало известно, что Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел разговор с Клаусом Йоханнисом и поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за готовящийся новый пакет военной помощи", - написал Зеленский.

Он также проинформировал Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов.

Кроме того, президенты договорились ускорить совместную работу по двустороннему соглашению в сфере безопасности.

"Я благодарен президенту Йоханнису за то, что он подтвердил свое участие в саммите мира, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран", - добавил Зеленский.

Помощь Украине от Румынии

Румыния с первых дней полномасштабного вторжения России предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь.

В частности, Румыния стала одной из базовых стран, где проходят учения украинских пилотов на истребителях F-16.

В январе Украина начала переговоры с Румынией по соглашению о гарантиях безопасности.

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