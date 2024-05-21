Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине, - Зеленский

"Провел разговор с Клаусом Йоханнисом и поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за готовящийся новый пакет военной помощи", - написал Зеленский.

Он также проинформировал Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов.

Кроме того, президенты договорились ускорить совместную работу по двустороннему соглашению в сфере безопасности.

"Я благодарен президенту Йоханнису за то, что он подтвердил свое участие в саммите мира, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран", - добавил Зеленский.