Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, провел телефонный разговор с румынским коллегой Клаусом Иоганнисом. В ходе переговоров стало известно, что Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Провел разговор с Клаусом Йоханнисом и поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за готовящийся новый пакет военной помощи", - написал Зеленский.
Он также проинформировал Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов.
Кроме того, президенты договорились ускорить совместную работу по двустороннему соглашению в сфере безопасности.
"Я благодарен президенту Йоханнису за то, что он подтвердил свое участие в саммите мира, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран", - добавил Зеленский.
Румыния с первых дней полномасштабного вторжения России предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь.
В частности, Румыния стала одной из базовых стран, где проходят учения украинских пилотов на истребителях F-16.
В январе Украина начала переговоры с Румынией по соглашению о гарантиях безопасности.
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