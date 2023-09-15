Румунія готова використовувати свої зенітні системи проти російських безпілотників, - генерал

"Ми вирішили направити близько 600 солдатів для зміцнення нашої лінії оборони в північній частині Добруджі. Ми розгорнули кілька радарів, активізували оборону і провели переговори з нашими союзниками (НАТО), щоб знайти рішення щодо опору російській агресії", - заявив генерал Влад.

Також генерал відповів на запитання, чи буде Румунія використовувати свої зенітні системи проти російських безпілотників.

"Залежно від рівня загрози ми готові використовувати всю військову міць для захисту румунської території", - сказав Влад.

Що цьому передувало

Нещодавно російські окупанти вчергове атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони змогли збити 32 ворожих безпілотники з 44.

Під ударом ворога була портова інфраструктура Одеської області на Дунаї. Після атаки в Міноборони Румунії заявили, що знайшли уламки дронів у районі прикордонних сіл Нуферу та Вікторія.

Однак в НАТО знову не побачили навмисного нападу Росії на Румунію.

Варто зауважити, що це вже не перший інцидент з падінням уламків ударних безпілотників РФ на території Румунії. Після першого разу главу російського диппредставництва також викликали в МЗС.