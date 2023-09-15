Румыния готова использовать свои зенитные системы против российских беспилотников, - генерал

"Мы решили направить около 600 солдат для укрепления нашей линии обороны в северной части Добруджи. Мы развернули несколько радаров, активизировали оборону и провели переговоры с нашими союзниками (НАТО), чтобы найти решение по сопротивлению российской агрессии", - заявил генерал Влад.

Также генерал ответил на вопрос, будет ли Румыния использовать свои зенитные системы против российских беспилотников.

"В зависимости от уровня угрозы мы готовы использовать всю военную мощь для защиты румынской территории", - сказал Влад.

Что этому предшествовало

Недавно российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны смогли сбить 32 вражеских беспилотника из 44.

Под ударом врага находилась портовая инфраструктура Одесской области на Дунае. После атаки в Минобороны Румынии заявили, что обнаружили обломки дронов в районе пограничных сел Нуферу и Виктория.

Однако в НАТО снова не увидели умышленного нападения России на Румынию.

Следует отметить, что это уже не первый инцидент с падением обломков ударных беспилотников РФ на территории Румынии. После первого раза главу российского диппредставительства также вызвали в МИД.