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Румунія готова відвантажувати більше українського зерна після виходу РФ із угоди

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П'ятниця 21 липня 2023 16:52
Румунія готова відвантажувати більше українського зерна після виходу РФ із угоди Фото: Румунія готова відвантажувати більше українського зерна після виходу РФ із угоди (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Румунський порт Констанца, який є основним альтернативним маршрутом поставок зерна з України після виходу РФ із "зернової угоди", має можливість приймати додаткові вантажі до середини серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Голова бізнес-асоціації порту Констанца заявив, що оператори також прагнуть збільшити пропускну здатність суден.

Ще до того, як Росія відмовилася від надання безпечного коридору для перевезення зерна через порти України, Констанца стала найбільшим альтернативним маршрутом транспортування. З початку війни через неї проходить приблизно третина українського експорту зерна.

Загалом за перші шість місяців цього року в порту було оброблено 15,25 млн тонн зернових, що на 24,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили в адміністрації порту Констанца.
На частку українського зерна припало 7,5 млн тонн. Для порівняння, за весь 2022 рік румунські портовики обробили 8,6 млн тонн українського зерна.

Віорел Панаїт, керуючий портовим оператором Comvex і президент Асоціації підприємців порту Констанца, повідомив, що через відставання у збиранні врожаю на внутрішньому ринку та небажання деяких румунських фермерів продавати свій врожай за низькими цінами потужності для обробки українського зерна будуть доступні до середини серпня.

"Збір врожаю в Румунії починається дещо пізніше, ніж в Україні, що створює паузу між двома врожаями. Деякі румунські фермери все ще притримують свій урожай, тому продажі наразі перебувають у стані стагнації", - сказав Панаїт.

Вихід Росії із "зернової угоди"

17 липня Росія оголосила про вихід із "зернової угоди" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому Кремль і так кілька місяців не забезпечував стабільної роботи "зернового коридору". Він блокував перевірки кораблів та обстрілював зернові термінали одеських портів.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову угоду" у тристоронньому форматі.

У той же час Міноборони РФ пригрозило, що будь-які країни, що прямують до чорноморських портів, вважатимуться залученими до війни. Водночас Україна пообіцяла відповісти тим самим.

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Румунія зерновий коридор Війна Росії проти України
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