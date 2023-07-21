Румыния готова отгружать больше украинского зерна после выхода РФ из сделки

Румынский порт Констанца, являющийся основным альтернативным маршрутом поставок зерна из Украины после выхода РФ из "зерновой сделки", имеет возможность принимать дополнительные грузы до середины августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава бизнес-ассоциации порта Констанца заявил, что операторы также стремятся увеличить пропускную способность судов.

Еще до того, как Россия отказалась от предоставления безопасного коридора для перевозки зерна через порты Украины, Констанца стала крупнейшим альтернативным маршрутом транспортировки. С начала войны через нее проходит примерно треть украинского экспорта зерна.

В целом за первые шесть месяцев этого года в порту было обработано 15,25 млн тонн зерновых, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в администрации порта Констанца.

На долю украинского зерна пришлось 7,5 млн тонн. Для сравнения, за весь 2022 год румынские портовики обработали 8,6 млн тонн украинского зерна.

Виорел Панаит, управляющий портовым оператором Comvex и президент Ассоциации предпринимателей порта Констанца, сообщил, что из-за отставания в сборе урожая на внутреннем рынке и нежелания некоторых румынских фермеров продавать свой урожай по низким ценам мощности для обработки украинского зерна будут доступны до середины августа.

"Сбор урожая в Румынии начинается несколько позже, чем в Украине, что создает паузу между двумя урожаями. Некоторые румынские фермеры все еще придерживают свой урожай, поэтому продажи в настоящее время находятся в состоянии стагнации", - сказал Панаит.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля Россия объявила о выходе из "зерновой сделки" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом Кремль и так несколько месяцев не обеспечивал стабильную работу "зернового коридора". Он блокировал проверки кораблей и обстреливал зерновые терминалы одесских портов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить "зерновую сделку" в трехстороннем формате.

В то же время Минобороны РФ пригрозило, что любые страны, направляющиеся в черноморские порты, будут считаться вовлеченными в войну. В то же время Украина пообещала ответить тем же.

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