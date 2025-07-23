Румунія формує добровільну контрактну армію: що зміниться

Румунія планує запровадити добровільну оплачувану 4-місячну військову службу для молоді з подальшим статусом резервіста. У парламенті вже розглядають відповідний законопроєкт як частину посилення обороноздатності країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це оголосив представник Міністерства оборони, полковник Корнеліу Павел у коментарі для Euronews Romania .

Отож, у румунському парламенті розглядають законопроєкт, за яким пропонується створити в країні добровільну військову службу для громадян віком від 18 до 35 років.

Ініціатива пропонує 4-місячну оплачувану програму підготовки, після проходження якої учасники набуватимуть статусу резервістів. При цьому всі бажаючі зможуть продовжити службу вже як професійні військовослужбовці.

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштану зазначив, що таке нововведення має омолодити резерв Збройних сил, так як середній вік нинішніх резервістів у Румунії становить 48-50 років, а це створює загрозу оперативної готовності країни в умовах змінної безпекової ситуації.

Що передбачає новий формат служби

Згідно законопроєкту, під час проходження служби добровольці отримуватимуть зарплату на рівні діючих військових, а після завершення - одноразову грошову допомогу, що може становити близько 2 500 євро. Таким чином влада намагається зробити службу привабливою для молоді без примусового призову.

До речі, дана пропозиція вже викликала інтерес серед частини молодого населення.

Так, деякі опитані ЗМІ жителі Бухареста заявили, що "в умовах можливого конфлікту військові навички не будуть зайвими". Наприклад, один із респондентів зазначив: "Я хотів би попрактикуватися і здобути більш серйозну підготовку".

Попри це, є й ті, хто виступає проти навіть добровільної військової програми. Але загалом суспільна думка схиляється до того, що військова підготовка цивільних громадян - це виклик та необхідність сучасної Європи.

Особливість армії Румунії

Нагадаємо, що після вступу до Євросоюзу Румунія припинила обов’язковий військовий призов. Це сталося у 2007 році.

У Міністерстві оборони запевнили, що відновлення обов’язкової служби не планується, проте добровільна армія незабаром стане частиною нового підходу до формування резерву у країні.

До речі, Румунія не єдина, хто йде цим шляхом. Бельгія, Нідерланди та інші країни ЄС також переглядають формат військової підготовки молоді, зважаючи на зростання геополітичної напруги.

Витрати на оборону у 2025 році

У 2025 році оборонний бюджет Румунії становитиме 2,2% ВВП, але до 2032 року уряд планує довести його до 3,5%, з яких 1,5% буде спрямовано на інвестиції у безпеку. Це включає модернізацію інфраструктури, закупівлю нової техніки та реформу системи комплектування армії.