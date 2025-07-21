Проти дронів і ракет: Румунія закупить новітнє ППО у Ізраїлю

Як повідомляє РБК-Україна , про це оголосило Міністерство національної оборони Румунії.

Зазначається, що було укладено рамкову угоду, яка передбачає підписання трьох контрактів на придбання шести інтегрованих систем ППО малої і дуже малої дальності SHORAD-VSHORAD.

Окрім цього Румунія отримає засоби для навчання своїх військових, а також логістичну підтримку та боєприпаси.

"Рамкова угода буде реалізовуватися протягом 7 років, перші 2 системи VSHORAD будуть поставлені протягом 3 років після підписання першого наступного контракту", – додали в румунському Міноборони.

Метою угоди є оновлення засобів протиповітряної оборони на озброєнні румунської армії, здатних збивати зокрема дрони та крилаті ракети.

Що відомо про SHORAD-VSHORAD

SHORAD (Short Range Air Defense) та VSHORAD (Very Short Range Air Defense) - це системи протиповітряної оборони ближньої дії, призначені для захисту військ, об'єктів інфраструктури та мобільних підрозділів від загроз з повітря на малих висотах і коротких дистанціях. VSHORAD охоплює надзвичайно короткий радіус дії - зазвичай до 6 км, і часто базується на переносних зенітно-ракетних комплексах, як-от FIM-92 Stinger чи ПЗРК типу "Ігла".

Натомість SHORAD може прикривати території до 20-30 км і застосовує більш потужні засоби, зокрема самохідні установки (наприклад, NASAMS, Skynex, Gepard, Avenger).

Ці системи набули особливого значення у сучасних конфліктах через широке використання безпілотників, крилатих ракет і гелікоптерів на низьких висотах. Завдяки мобільності, швидкій реакції та можливості працювати у складі багаторівневої системи ППО, SHORAD і VSHORAD відіграють ключову роль у захисті від масованих атак і в умовах маневреної війни.

Їх інтеграція з радарними засобами та командно-штабними системами дозволяє ефективно виявляти, супроводжувати та знищувати цілі ще до того, як ті становлять критичну загрозу