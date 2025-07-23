Румыния формирует добровольную контрактную армию: что изменится

Румыния планирует ввести добровольную оплачиваемую 4-месячную военную службу для молодежи с последующим статусом резервиста. В парламенте уже рассматривают соответствующий законопроект как часть усиления обороноспособности страны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом объявил представитель Министерства обороны, полковник Корнелиу Павел в комментарии для Euronews Romania .

Так, в румынском парламенте рассматривают законопроект, по которому предлагается создать в стране добровольную военную службу для граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

Инициатива предлагает 4-месячную оплачиваемую программу подготовки, после прохождения которой участники будут приобретать статус резервистов. При этом все желающие смогут продолжить службу уже как профессиональные военнослужащие.

Министр обороны Румынии Ионуц Моштану отметил, что такое нововведение должно омолодить резерв Вооруженных сил, так как средний возраст нынешних резервистов в Румынии составляет 48-50 лет, а это создает угрозу оперативной готовности страны в условиях меняющейся ситуации с безопасностью.

Что предусматривает новый формат службы

Согласно законопроекту, во время прохождения службы добровольцы будут получать зарплату на уровне действующих военных, а после завершения - единовременное денежное пособие, которое может составлять около 2 500 евро. Таким образом власти пытаются сделать службу привлекательной для молодежи без принудительного призыва.

Кстати, данное предложение уже вызвало интерес среди части молодого населения.

Так, некоторые опрошенные СМИ жители Бухареста заявили, что "в условиях возможного конфликта военные навыки не будут лишними". Например, один из респондентов отметил: "Я хотел бы попрактиковаться и получить более серьезную подготовку".

Несмотря на это, есть и те, кто выступает против даже добровольной военной программы. Но в целом общественное мнение склоняется к тому, что военная подготовка гражданских граждан - это вызов и необходимость современной Европы.

Особенность армии Румынии

Напомним, что после вступления в Евросоюз Румыния прекратила обязательный военный призыв. Это произошло в 2007 году.

В Министерстве обороны заверили, что восстановление обязательной службы не планируется, однако добровольная армия вскоре станет частью нового подхода к формированию резерва в стране.

Кстати, Румыния не единственная, кто идет по этому пути. Бельгия, Нидерланды и другие страны ЕС также пересматривают формат военной подготовки молодежи, учитывая рост геополитической напряженности.

Расходы на оборону в 2025 году

В 2025 году оборонный бюджет Румынии составит 2,2% ВВП, но к 2032 году правительство планирует довести его до 3,5%, из которых 1,5% будет направлено на инвестиции в безопасность. Это включает модернизацию инфраструктуры, закупку новой техники и реформу системы комплектования армии.