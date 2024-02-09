Румунія дала дозвіл на швидке розгортання сил НАТО в разі серйозних загроз

Відповідний лист президент Румунії Клаус Йоганніс направив парламенту країни. Це дозволить силам НАТО у разі раптової серйозної кризи у короткий час розгорнути на румунській території об'єднані оперативно-тактичні групи.

Йоганніс додав, що для забезпечення швидкого розгортання цих сил протягом 72 годин необхідне попереднє схвалення їхнього розгортання або транзиту через територію країни.

Парламент Румунії обговорить рішення президента найближчими тижнями на наступному засіданні.

При цьому глава генштабу Румунії Влад Георгіце пропонує також підвищити готовність населення до можливої загрози. Він закликає румунську владу ухвалити відповідні закони і заходи, попереджаючи, що перемога Росії в Україні може заохотити подальшу агресію.

На заяви військового начальника відреагував прем'єр-міністр Румунії, відкинувши їх, а російський посол Валерій Кузьмін пригрозив "наслідками".

"Як тільки Румунія запросить ще більше військ і висловить занепокоєння військовою службою, тоді, звичайно, слід передбачити деякі наслідки. Ми відкрито про них говоримо, але ні в якому разі не прагнемо війни", - сказав росіянин.

Румунський міністр оборони, коментуючи військову підготовку населення, заявив про законопроект, який пропонує контрактну службу для людей віком від 18 до 35 років, але не розкрив деталей.

Румунія стурбована агресією РФ

Нагадаємо, раніше глава Генштабу Румунії Влад Георгіце заявляв, що якщо Росія виграє свою війну проти України, наступною метою Кремля стане Молдова. На його думку, Румунія повинна бути готова до потенційного конфлікту.

Прем'єр-міністр Румунії після цього закликав зберігати спокій. Він підкреслив, що Румунія не братиме участі в жодній війні.