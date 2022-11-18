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Війна стане інструментом відносин. Подоляк описав наслідки "компромісів" з Росією

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П'ятниця 18 листопада 2022 13:16
Війна стане інструментом відносин. Подоляк описав наслідки "компромісів" з Росією Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov/ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не піде на жодні територіальні компроміси з Росією. Це призведе до того, що війна стане інструментом у міжнародних відносинах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Просто усвідомте: будь-які територіальні "компроміси" не принесуть миру, а примножать жертви. Будь-які поступки РФ будуть перемогою Путіна(Володимир Путін, президент Росії, - ред.), легалізують вбивства і зроблять війну інструментом міжнародних відносин. Це буде кінець міжнародного права. Хіба хтось цього хоче?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк пояснив, чому війна в Україні може завершитись раніше, ніж повна деокупація.

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