За руку з мрією: діти українських військових вивели національну збірну на матч Ліги націй

Діти військових, які відновлюються в центрах RECOVERY, вивели збірні України та Північної Ірландії на матчі у Трнаві.
Деталі цієї події розповідає РБК-Україна з посиланням на пресреліз RECOVERY.
У Трнаві перед матчем Україна-Північна Ірландія в межах групового етапу Ліги націй УЄФА 2026/27 гравців обох збірних на поле вивели 15 дітей українських захисників і захисниць. Їхні батьки проходили або проходять реабілітацію після поранень у центрах національної мережі RECOVERY.
"За руку з мрією" – соціальний проект Української асоціації футболу, створений для підтримки дітей військовослужбовців Сил оборони України та дітей із соціально вразливих категорій.
Учасники проекту отримують шанс, який випадає небагатьом: вивести гравців національної збірної України на поле перед домашніми матчами.
Так УАФ висловлює вдячність родинам захисників і захисниць, підтримує дітей під час війни і дарує їм момент, який вони запам'ятають на все життя.
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Поїздку для дітей організували Українська асоціація футболу та проєкт RECOVERY, заснований Віктором і Оленою Пінчуками для підтримки Сил безпеки й оборони України. Для багатьох із них це була перша нагода побувати на великому стадіоні та наживо побачити матч збірної України.
День матчу почався для дітей і їхніх родин з екскурсії Братиславою. А перед поєдинком на них чекала зустріч, про яку багато хто з дітей мріяв, – зі збірною України.
Там для малечі підготували особливі сюрпризи: кожна дитина отримала іменне джерсі, яке одразу ж одягнула, та м'яч з автографом президента УАФ Андрія Шевченка. На ці м'ячі діти залюбки збирали підписи гравців збірної.
Серед тих, хто вийшов на поле, була десятирічна Софія Архіпова з Одеси. Вона займається танцями та плаванням, мріє навчитися грати на фортепіано і давно цікавиться футболом. Проте на справжньому матчі ще ніколи не була. Її батько, Олександр, служить у Державній прикордонній службі України.
Після травми плеча він проходить відновлення в RECOVERY на базі санаторію "Аркадія" в Одесі. Разом з донькою вони люблять подорожувати й відкривати нові міста. Цього разу спільна подорож привела їх до Братислави.
Ще до матчу Софія точно знала, кого хоче вивести на поле: "Я дуже хочу Ярмоленка вивести, дуже предуже".І мрія здійснилася: Софія вийшла на поле, тримаючи за руку Андрія Ярмоленка.
"Моя мрія здійснилася, я виводила Ярмоленка! Я ніколи не була на матчі, дякую за можливість, щоб я була на футболі", – ділиться враженнями дівчинка.
Семирічна Мія Ніколенко приїхала з Вінниці. Тато називає її справжньою бурею емоцій: Мія допитлива, має сильний характер і у свої сім років уже здобула 8 кю з карате.
Для її родини футбол - особлива історія, адже батько Мії, Олег, грав понад 10 років. Олег служив у ЗСУ з 2023 року, а після важкого поранення відновлювався у вінницькому центрі RECOVERY.
Як і Софія, Мія вперше потрапила на футбольний матч: "Ні разу не була на футболі. Мета поїздки – це подивитися, вийти з кимось. Я б хотіла вивести Миколенка". На поле Мія вийшла разом із гравцем збірної Північної Ірландії Треєм Г'юмом.
Шестирічна Меланія Бондар приїхала з Хмельницького. Її тато, Сергій, отримав поранення ще у 2015 році й відчуває його наслідки досі, тож зараз проходить черговий курс відновлення в RECOVERY.
Мама Меланії, Ольга, служила у військовому госпіталі, де вони з Сергієм і познайомилися. Меланія плаває з шести місяців і легко знаходить спільну мову і з дітьми, і з дорослими.
"У цьому вона більше схожа на мене, адже наш тато не дуже балакучий", – жартує Ольга. Меланія вивела на поле свого однофамільця – захисника збірної України Валерія Бондаря.
Після церемонії відкриття матчу діти приєдналися до батьків на трибунах і вболівали за Національну збірну. Поїздка стала можливою завдяки Українській асоціації футболу та національній мережі реабілітаційних центрів RECOVERY.
Раніше ми писали, що до Дня захисників і захисниць України мережа RECOVERY та Ліберови показали мрії військових після поранень.