Руководящий состав оккупантов бежит с правого берега Херсонской области, - Ким

Руководящий состав российской армии покинул своих солдат и перемещается на левый берег реки Днепр в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram .

"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых бросили на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - написал он.

Напомним, вчера украинские военные попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который россияне использовали для переброски техники на правобережную часть.

11 августа оккупанты ударили по Нововоронцовке в Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения.

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