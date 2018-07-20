Весь руководящий состав "Магистральных газопроводов Украины" увольняется, - источники

Топ-менеджмент увольняется в связи отсутствием финансирования и перспектив анбандлинга

Весь руководящий состав Публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" увольняется. Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердили один источник, знакомый с ситуацией, и второй в правительстве.

По данным источников, топ-менеджмент "Магистральных газопроводов Украины" увольняется из-за отсутствия финансирования и перспектив анбандлинга. Отметим, анбандлинг предусматривает передачу функций "Нафтогаза" по транзиту и хранению газа "Магистральным газопроводам Украины".

Сообщается, что заявление также написал и. о. главы правления компании Валерий Ноздрин. По данным источников, весь топ-менеджмент написал заявления на увольнения по собственному желанию.

Напомним, в апреле глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев просил премьер-министра Владимира Гройсмана отложить анбандлинг "Нафтогаза". Коболев мотивировал такую просьбу тем, что по решению арбитража Стокгольма, передача функций транзита другой компании невозможна без письменного согласия "Газпрома", а российский монополист категорически отказывается его давать.