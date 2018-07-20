Весь керівний склад "Магістральних газопроводів України" звільняється, - джерела

Топ-менеджмент звільняється у зв'язку з відсутністю фінансування та перспектив анбандлінга

Весь керівний склад Публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" звільняється. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили одне джерело, знайоме з ситуацією, і друге в уряді.

За даними джерел, топ-менеджмент "Магістральних газопроводів України" звільняється через відсутність фінансування та перспектив анбандлінга. Зазначимо, анбандлінг передбачає передачу функцій "Нафтогазу" з транзиту і зберігання газу "Магістральним газопроводам України".

Повідомляється, що заяву також написав в. о. голови правління компанії Валерій Ноздрін. За даними джерел, весь топ-менеджмент написав заяви на звільнення за власним бажанням.

Нагадаємо, в квітні голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв просив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана відкласти анбандлінг "Нафтогазу". Коболєв мотивував таке прохання тим, що за рішенням арбітражу Стокгольма, передача функцій транзиту іншій компанії неможлива без письмової згоди "Газпрому", а російський монополіст категорично відмовляється його давати.