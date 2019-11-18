Руководство "Ворсклы" дало новому тренеру четыре матча

Руководство полтавской "Ворсклы" дало новому тренеру Юрию Максимову четыре игры на исправление ситуации в команде. Об этом сообщили в программе "Та то таке".

На этом посту он сменил Виталия Косовского, который был отправлен в отставку. По итогам 14 туров полтавчане занимают последнее место в чемпионате Украины с восемью очками.

"Он не исполняющий обязанности, а главный тренер. Но ему руководство поставило задачу разобраться за 4 матча", - сказал ведущий Михайло Спиваковский.

В следующих 4 турах УПЛ "Ворскла" сыграет с "Днепром-1", "Колосом", "Александрией" и "Карпатами".

В Украине Максимов известен по работе с ЦСКА, "Оболонью", "Кривбассом" и донецким "Металлургом". Позднее он возглавлял российскую "Мордовию" и казахстанский "Тараз".