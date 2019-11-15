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Аутсайдер чемпионата Украины объявил о назначении нового главного тренера

Новости » Спорт     15.11.2019 - 18:17
Аутсайдер чемпионата Украины объявил о назначении нового главного тренера

Полтавский клуб сменил наставника

Новым главным тренером "Ворсклы" назначен Юрий Максимов. Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Последним клубом специалиста была азербайджанская "Кешля", которую он покинул прошлым летом. Под его руководством команда выиграла Кубок Азербайджана в сезоне 2017/18.

В Украине Максимов известен по работе с ЦСКА, "Оболонью", "Кривбассом" и донецким "Металлургом". Позднее он возглавлял российскую "Мордовию" и казахстанский "Тараз".

На посту главного тренера Ворсклы Максимов сменил Виталия Косовского, который вчера был отправлен в отставку. По итогам 14 туров полтавчане занимают последнее место в чемпионате Украины с восемью очками.

В первом матче под руководством Максимова Ворскла сыграет с "Днепром-1" на выезде.

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