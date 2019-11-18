ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Руководство "Ворсклы" дало новому тренеру четыре матча

Новости » Спорт     18.11.2019 - 14:08
Руководство "Ворсклы" дало новому тренеру четыре матча
Фото: Юрий Максимов (vorskla.com.ua)

От наставника ждут результата незамедлительно

Руководство полтавской "Ворсклы" дало новому тренеру Юрию Максимову четыре игры на исправление ситуации в команде. Об этом сообщили в программе "Та то таке".

На этом посту он сменил Виталия Косовского, который был отправлен в отставку. По итогам 14 туров полтавчане занимают последнее место в чемпионате Украины с восемью очками.

"Он не исполняющий обязанности, а главный тренер. Но ему руководство поставило задачу разобраться за 4 матча", - сказал ведущий Михайло Спиваковский.

В следующих 4 турах УПЛ "Ворскла" сыграет с "Днепром-1", "Колосом", "Александрией" и "Карпатами".

В Украине Максимов известен по работе с ЦСКА, "Оболонью", "Кривбассом" и донецким "Металлургом". Позднее он возглавлял российскую "Мордовию" и казахстанский "Тараз".

Наставник "Шахтера" назван лучшим тренером 14 тура УПЛ "Бавария" составила список кандидатов на пост главного тренера
Новости Украины ВорсклаиспытаниятренерУПЛ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь