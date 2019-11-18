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Керівництво "Ворскли" дало новому тренеру чотири матчі

Новини » Спорт     18.11.2019 - 14:08
Керівництво "Ворскли" дало новому тренеру чотири матчі
Фото: Юрій Максимов (vorskla.com.ua)

Від наставника чекають результату негайно

Керівництво полтавської "Ворскли" дало новому тренеру Юрію Максимову чотири гри на виправлення ситуації в команді. Про це повідомили у програмі "Та то таке".

На цьому посту він змінив Віталія Косовського, який був відправлений у відставку. За підсумками 14 турів полтавці займають останнє місце в чемпіонаті України з вісьмома очками.

"Він не виконуючий обов'язки, а головний тренер. Але йому керівництво поставило завдання розібратися за 4 матчі", - сказав ведучий Михайло Співаковський.

У наступних 4 турах УПЛ "Ворскла" зіграє з "Дніпром-1", "Колосом", "Олександрією" та "Карпатами".

В Україні Максимов відомий по роботі з ЦСКА, "Оболонню", "Кривбасом" і донецьким "Металургом". Пізніше він очолював російську "Мордовію" і казахстанський "Тараз".

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