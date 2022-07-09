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Руководство Twitter будет добиваться покупки Маском соцсети через суд

Фото: Руководство Twitter будет добиваться покупки Маском соцсети через суд (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Руководство Twitter планирует подать в суд на главу Tesla Илона Маска, который отказался покупать социальную сеть. Через суд компания хочет закрыть сделку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter председателя совета директоров компании Брета Тэйлора.

"Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавэре", - написал он.

Отметим, в конце апреля Илон Маск запустил сделку по приобретению Twitter за 44 млрд долларов.

Позже стало известно, что сделка Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой, поскольку его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети.

По информации американских СМИ, Маск все же намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter.

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