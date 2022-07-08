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Сделка Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой: названа причина

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Вашингтон, Пятница 08 июля 2022 00:30
Сделка Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой: названа причина Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сделка Илона Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой, поскольку его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Рost.

По словам одного из источников, команда Маска прекратила участие в некоторых дискуссиях о финансировании сделки на 44 миллиарда долларов. Переговоры с инвесторами в последние недели охладились, поскольку сторонники Маска выразили сомнения в массиве данных, проданных корпоративным клиентам из Twitter.

У команды инвесторов недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса. Если Илон Маск откажется от сделки, это может спровоцировать масштабную судебную тяжбу.

Согласно условиям сделки, Маск должен заплатить 1 млрд долларов, чтобы разорвать сделку, но эксперты по правовым вопросам заявили, что Twitter может попытаться заставить Маска совершить покупку, если причина его отказа не связана с фундаментальным бизнесом компании.

Отметим, в конце апреля Илон Маск запустил сделку по приобретению Twitter за 44 млрд долларов. В начале мая стало известно, что предприниматель временно займет пост гендиректора соцсети.

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