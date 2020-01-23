Руководство ООН отказалось от использования WhatsApp

Руководству Организации объединенных наций (ООН) рекомендовали не использовать приложение WhatsApp для рабочих переписок. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, сообщает РБК-Украина.

Так он ответил на вопрос, пользуется ли Генсек ООН Антониу Гутерриш этим мессенджером для переговоров с мировыми лидерами.

"На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищенный механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь использует его", - сказал Хак.

В то же время он не стал комментировать заявление о возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии к взлому телефона главы Amazon с помощью WhatsApp, такт как "надо получить больше информации".

"Мы обратили внимание на то, что сказали спецдокладчики и будем следить за дальнейшим развитием ситуации с этими обвинениями", - отметил Хак.

Напомним, ранее эксперты ООН потребовали расследования относительно взлома телефона миллиардера Джеффа Безоса наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом.

По их словам, экспертиза iPhone Безоса показала, что он "со средней и высокой вероятностью" был взломан 1 мая 2018 года с помощью видеофайла в формате MP4, отправленного с аккаунта саудовского принца в WhatsApp.

Ранее издание The Guardian сообщило, что телефон Безоса сломал принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Это произошло еще в 2018 году.

Безос является владельцем издания Washington Post, в котором работал убитый журналист Джамаль Хашогги. Он исчез 2 октября после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства.

Как писало РБК-Украина, принц Саудовской Аравии на вопрос, приказал ли он убить Хашогги, ответил: "Абсолютно нет". При этом наследник саудовского престола заявил, что берет на себя "полную ответственность" за убийство.