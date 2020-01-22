В ООН требуют расследовать взлом телефона Безоса саудовским принцем

Фото: Джефф Безос (twitter.com/GolosAmeriki)

Слом телефона владельца издания Washington Post связывают с убийством журналиста Джамала Хашогги

Эксперты ООН требуют расследования относительно слома телефона миллиардера Джеффа Безоса, который, среди прочего, является владельцем издания Washington Post, наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как заявили, специальные докладчики ООН Аньес Калламар и Дэвида Кея "вероятный слом телефона Безоса и других требует немедленного расследования со стороны США и других соответствующих органов".

Они отмечают, что телефон был взломан с целью повлиять на публикации Washington Post о Саудовской Аравии и связывают это с информацией о причастности наследного принца к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамала Хашогги в 2018 году.

Эксперты сообщили, что экспертиза iPhone Безоса показала, что он "со средней и высокой вероятностью" был сломан 1 мая 2018 года с помощью видеофайла в формате MP4, отправленного с аккаунта саудовского принца в WhatsApp.

"Эти утверждения подтверждают другие сообщения, указывающие на признаки целенаправленного наблюдения за вероятными противниками и лицами, которые имеют большое стратегическое значение для властей Саудовской Аравии, включая граждан и неграждан", - говорится в сообщении докладчиков.

Напомним, ранее издание The Guardian сообщило, что телефон Безоса сломал принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Это произошло еще в 2018 году.

Саудовская Аравия эти обвинения отрицает.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства.

Как писало РБК-Украина, принц Саудовской Аравии на вопрос, приказал ли он убить Хашогги, ответил: "Абсолютно нет". При этом наследник саудовского престола заявил, что берет на себя "полную ответственность" за убийство.