Руководство одного из департаментов Нацполиции уволили из-за ошибок в списках санкций СНБО

Из-за допущенных ошибок в данных о лицах, в отношении которых наложены санкции Совета нацбезопасности и обороны, начались увольнения. Уволено руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Об этом заявил в Раде министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию заседания .

По его словам, ошибки были технические - неверные буквы в фамилиях или числа в датах рождения.

Всего таких исправлений было 108, но никого не исключили из санкционного списка. Преимущественно эти люди - криминальные авторитеты, в частности "воры в законе".

"Относительно ответственности - была проведена служебная проверка, служебное расследование, в результате этого был уволен целый ряд лиц из Национальной полиции, в частности, руководство Департамента стратегических расследований", - заявил министр внутренних дел.