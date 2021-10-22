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Руководство одного из департаментов Нацполиции уволили из-за ошибок в списках санкций СНБО

Автор: Анастасия Рокитна

Из-за допущенных ошибок в данных о лицах, в отношении которых наложены санкции Совета нацбезопасности и обороны, начались увольнения. Уволено руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Об этом заявил в Раде министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

По его словам, ошибки были технические - неверные буквы в фамилиях или числа в датах рождения.

Всего таких исправлений было 108, но никого не исключили из санкционного списка. Преимущественно эти люди - криминальные авторитеты, в частности "воры в законе".

"Относительно ответственности - была проведена служебная проверка, служебное расследование, в результате этого был уволен целый ряд лиц из Национальной полиции, в частности, руководство Департамента стратегических расследований", - заявил министр внутренних дел.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ошибки в отношении 108 человек уже исправлены.

По его словам, 8 чиновников, причастных к формированию санкционных списков, были наказаны. Часть из них уволили из рядов МВД, еще двоих понизили на должностях в министерстве. Вместе с тем имен этих людей он не назвал.

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Денис МонастырскийСНБО