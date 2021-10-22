Керівництво одного з департаментів Нацполіції звільнили через помилки в списках санкцій РНБО

Через допущені помилки в даних про осіб, щодо яких накладені санкції Ради нацбезпеки і оборони, почались звільнення. Звільнено керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Про це заявив у Раді міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію засідання .

За його словами, помилки були технічні - невірні літери в прізвищах або числа в датах народження.

Загалом таких виправлень було 108, але нікого не виключили з санкційного списку. Переважно ці люди - кримінальні авторитети, зокрема "вори в законі".

"Щодо відповідальності - була проведена службова перевірка, службове розслідування, внаслідок цього було звільнено цілий ряд осіб з Національної поліції, зокрема керівництво Департаменту стратегічних розслідувань", - заявив міністр внутрішніх справ.