Руководство НБУ обсудило с главой ФРС США поддержку Украины

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 5 апреля вместе с заместителями Сергеем Николайчуком и Юрием Гелетием провели онлайн-встречу с главой Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом. К встрече также присоединилась посол Украины в США Оксана Маркарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, Шевченко в начале встречи поблагодарил главу ФРС за поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов Америки.

Участники обсудили итоги 40 дней войны россии в Украине и ее последствия для мировой экономики и финансовых рынков. Стороны также уделили внимание вопросам стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в Украине.

"Национальный банк Украины и ФРС США отметили особую важность постоянных взаимных коммуникаций во время повышенной экономической и финансовой неопределенности", - говорится в сообщении.