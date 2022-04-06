RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Керівництво НБУ обговорило з головою ФРС США підтримку України

Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Національного банку України Кирило Шевченко 5 квітня разом із заступниками Сергієм Ніколайчуком та Юрієм Гелетієм провели онлайн-зустріч з головою Федеральної резервної системи США Джеромом Павеллом. До зустрічі також приєдналася посол України в США Оксана Маркарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, Шевченко на початку зустрічі подякував очільнику ФРС за підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки.

Учасники обговорили підсумки 40 днів війни росії в Україні та її наслідки для світової економіки та фінансових ринків. Сторони також приділили увагу питанням стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в Україні.

"Національний банк України та ФРС США відзначили особливу важливість постійних взаємних комунікацій у час підвищеної економічної та фінансової невизначеності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиНаціональний банк України