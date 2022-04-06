Керівництво НБУ обговорило з головою ФРС США підтримку України

Голова Національного банку України Кирило Шевченко 5 квітня разом із заступниками Сергієм Ніколайчуком та Юрієм Гелетієм провели онлайн-зустріч з головою Федеральної резервної системи США Джеромом Павеллом. До зустрічі також приєдналася посол України в США Оксана Маркарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

За даними прес-служби, Шевченко на початку зустрічі подякував очільнику ФРС за підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки.

Учасники обговорили підсумки 40 днів війни росії в Україні та її наслідки для світової економіки та фінансових ринків. Сторони також приділили увагу питанням стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в Україні.

"Національний банк України та ФРС США відзначили особливу важливість постійних взаємних комунікацій у час підвищеної економічної та фінансової невизначеності", - йдеться в повідомленні.