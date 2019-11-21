Руководство ГФС Житомирской области разоблачили на миллионных злоупотреблениях

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей главного управления Государственной фискальной службы Житомирской области на миллионных злоупотреблениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что начальник одного из структурных управлений совместно с чиновников ГФС незаконно выдавали местным предпринимателям лицензии на реализацию топлива.

"Чиновники давали указание своим подчиненным принимать к рассмотрению неполные пакеты документов для получения лицензий подконтрольными бизнес-структурами. Коммерсанты, получив "разрешения", реализовывали продукцию без уплаты налогов и акцизов в государственный бюджет", - сообщили в СБУ.

Во время проверки всего за один месяц были выявлены выдачи лицензий 48 субъектам, что нанесло ущерб государству на около 1 млн гривен.

Начато уголовное производство по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разоблачила схему продажи имущества Государственной судоходной компании, сумма убытков может достигать нескольких десятков миллионов гривен. Деньги "отмывали" на продаже имущества.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила производство поддельных лекарств на более чем 5 млн гривен. Производство фальсификата организовали в Днепре. После лекарства реализовывались по медучреждениям и аптекам по всей Украине.