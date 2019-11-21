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Полиция раскрыла схему хищения миллионов гривен Государственной судоходной компании

Новости » Общество     21.11.2019 - 17:48
Полиция раскрыла схему хищения миллионов гривен Государственной судоходной компании
Иллюстративное фото (Security Service of Ukraine)

Деньги "отмывали" на продаже имущества

Полицейские разоблачили схему продажи имущества Государственной судоходной компании, сумма убытков может достигать нескольких десятков миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, полиция разоблачила схему, по которой были реализованы имущественные комплексы компании по цене, значительно ниже рыночной. В связи с процедурой восстановления платежеспособности госпредприятия и с целью погашения задолженности перед кредиторами часть имущества компании была выставлена на аукцион. В частности, объекты недвижимости вместе с земельными участками вдоль побережья Черного моря в Одессе.

Однако во время размещения объявления о проведении торгов была указана лишь информация о сооружениях и их стоимости. Кроме того, указанная стоимость объектов была ниже рыночной. Также у потенциальных участников были исключительно одни сутки, чтобы предоставить соответствующие заявки о своем участии. Такие условия аукциона противоречили нормам действующего законодательства.

С победителями аукциона управляющий санацией заключил три договора купли-продажи объектов недвижимости без учета имеющихся земельных участков. Земля, на которой находились сооружения, которые ранее были выделены в пользование госкомпании на основании решения Одесского исполнительного комитета, не была должным образом оформлена и зарегистрирована в установленном законом порядке должностными лицами судоходной компании.

Воспользовавшись этим фактом, коммерческие структуры обратились в органы исполнительной власти с заявлением о предоставлении данных участков в долгосрочную аренду. В дальнейшем в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество была внесена соответствующая запись.

Таким образом, вследствие заведомо противоправных действий управляющий санации Государственной судоходной компании реализовал указанное выше имущество. Окончательная сумма ущерба будет устанавливаться во время проведения досудебного расследования. Однако, по предварительным данным, может достигать нескольких десятков миллионов гривен.

Сегодня, 21 ноября, правоохранители провели ряд обысков по месту проживания фигурантов, в офисных помещениях товарной биржи и госкомпании. Установлено, что по юридическому адресу товарной биржи, которая организовывала проведение аукциона по продаже имущества госкомпании, находится совсем другая организация.

С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков на объекты недвижимости и земельные участки наложен арест.

После анализа изъятых документов, имеющих значение в производстве, и установление участия и роли фигурантов в преступной схеме, будет решаться вопрос относительно сообщения участникам "сделки" о подозрении.

Ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование по делу экс-народного депутата Валерия Ищенко, которого подозревают в хищении средств "Укрзализныци".

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила систематические факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных на ремонт дорог.

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