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Руководство "ГарПока" будет нести уголовную ответственность за махинации с европейскими деньгами, - юрист

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 15:11
Руководство "ГарПока" будет нести уголовную ответственность за махинации с европейскими деньгами, - юрист Фото: "зеленая" энергетика в Украине (pixabay)
Автор: Наталия Гурковская

Руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида будет нести уголовную ответственность, а само предприятие может получить штраф в размере 6,7 млрд грн от Антимонопольного комитета Украины за махинации с деньгами от размещения еврооблигаций НЭК "Укрэнерго", которые должны пойти на выплату долгов за производимую в стране "зеленую" электроэнергию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трофимца.

"Антимонопольный комитет Украины в соответствии с ч. 2 ст. 52 ЗУ "О защите экономической конкуренции" должен наложить штраф в размере до 10% от дохода (выручки) за последний отчетный год, предшествующий году наложения штрафа. Согласно финансовой отчетности ГП "Гарантированный покупатель" за 2020 год чистый доход составил 67 млрд грн, соответственно штраф будет составлять 6,7 млрд грн", - сказал Трофимец.

По его словам, уголовная ответственность для руководителя ГП "Гарантированный покупатель" - это неотвратимое следствие за незаконные сделки со средствами "зеленых" инвесторов, поскольку отзыв госпредприятием части платежей, которые должны были быть направлены производителям энергии по "зеленому" тарифу, выходит за пределы закона.

"Дальнейшее затягивание невыплат отдельным "зеленым" - будет уже иметь уголовную ответственность для должностных лиц, дававших неправомерные указания", - сказал он.

Юрист напомнил и историю, когда Хозяйственному суду города Киева в "ГарПоке" признались, что вопросы с дискриминационным подходом к погашению долгов "зеленым" принимались "наверху", а точнее "на самом верху".

"На рынке ходят слухи, что и.о. директора "ГарПока" планирует авансом распределить между производителями "зеленой" электроэнергии, отозванные и причитающиеся группе ДТЭК платежи на 3 млрд грн. Это станет грубым нарушением законов Украины", - подчеркнул юрист.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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