Керівництво "ГарПоку" буде нести кримінальну відповідальність за махінації з європейськими грошима, - юрист

Керівник державного підприємства "Гарантований покупець» Вадим Уліда буде нести кримінальну відповідальність, а саме підприємство може отримати штраф в розмірі 6,7 млрд грн від Антимонопольного комітету України за махінації з грошима від розміщення єврооблігацій НЕК "Укренерго", які мали піти на виплату боргів за вироблену в країні "зелену" електроенергію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця.

"Антимонопольний комітет України відповідно до ч. 2 ст. 52 ЗУ "Про захист економічної конкуренції" має накласти штраф у розмірі до 10% від доходу (виручки) за останній звітний рік, що передує році накладення штрафу. Відповідно до фінансової звітності ДП "Гарантований покупець" за 2020 рік чистий дохід становив 67 млрд грн, відповідно штраф становитиме 6,7 млрд грн", - сказав Трохимець.

За його словами, кримінальна відповідальність для керівника ДП "Гарантований покупець" - це невідворотний наслідок за незаконні оборудки з коштами "зелених" інвесторів, оскільки відзив держпідприємством частини платежів, що мали бути направлені виробникам енергії за "зеленим" тарифом, виходить за межі закону.

"Подальше затягування невиплат окремим "зеленим" - матиме вже кримінальну відповідальність для посадових осіб, що давали неправомірні вказівки", - сказав він.

Юрист нагадав і історію, коли Господарському суду міста Києва у "ГарПок" зізнались, що питання з дискримінаційним підходом до погашення боргів "зеленим" приймались "нагорі", а точніше "на самому верху".

"На ринку ходять чутки, що в.о. директора "ГарПоку" планує авансом розподілити між виробниками "зеленої" електроенергії, відкликані та належні групі ДТЕК платежі на 3 млрд грн. Це стане грубим порушенням законів України", - підкреслив юрист.