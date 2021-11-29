ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Керівництво "ГарПоку" буде нести кримінальну відповідальність за махінації з європейськими грошима, - юрист

Новость на русском →
Київ , Понеділок 29 листопада 2021 15:11
Керівництво "ГарПоку" буде нести кримінальну відповідальність за махінації з європейськими грошима, - юрист Фото: "зелена" енергетика в Україні (pixabay)
Автор: Наталія Гурковська

Керівник державного підприємства "Гарантований покупець» Вадим Уліда буде нести кримінальну відповідальність, а саме підприємство може отримати штраф в розмірі 6,7 млрд грн від Антимонопольного комітету України за махінації з грошима від розміщення єврооблігацій НЕК "Укренерго", які мали піти на виплату боргів за вироблену в країні "зелену" електроенергію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця.

"Антимонопольний комітет України відповідно до ч. 2 ст. 52 ЗУ "Про захист економічної конкуренції" має накласти штраф у розмірі до 10% від доходу (виручки) за останній звітний рік, що передує році накладення штрафу. Відповідно до фінансової звітності ДП "Гарантований покупець" за 2020 рік чистий дохід становив 67 млрд грн, відповідно штраф становитиме 6,7 млрд грн", - сказав Трохимець.

За його словами, кримінальна відповідальність для керівника ДП "Гарантований покупець" - це невідворотний наслідок за незаконні оборудки з коштами "зелених" інвесторів, оскільки відзив держпідприємством частини платежів, що мали бути направлені виробникам енергії за "зеленим" тарифом, виходить за межі закону.

"Подальше затягування невиплат окремим "зеленим" - матиме вже кримінальну відповідальність для посадових осіб, що давали неправомірні вказівки", - сказав він.

Юрист нагадав і історію, коли Господарському суду міста Києва у "ГарПок" зізнались, що питання з дискримінаційним підходом до погашення боргів "зеленим" приймались "нагорі", а точніше "на самому верху".

"На ринку ходять чутки, що в.о. директора "ГарПоку" планує авансом розподілити між виробниками "зеленої" електроенергії, відкликані та належні групі ДТЕК платежі на 3 млрд грн. Це стане грубим порушенням законів України", - підкреслив юрист.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ