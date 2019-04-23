Руководство боевиков ограничивает финансирование инфраструктуры в ОРЛО

Российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донбасса продолжают ограничивать финансирование потребностей инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают ограничивать финансирование потребностей инфраструктуры на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, из-за отсутствия средств на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации. Также это привело к росту количества случаев отравлений и тяжелых заболеваний среди местных жителей, в т.ч. личного состава подразделений одной из мотострелковых бригад противника.

Так, с начала апреля 2019 года с диагнозом отравление были госпитализированы более двадцати российских военнослужащих. Однако так называемые "местные власти" и российское оккупационное командование скрывают информацию о случаях отравлений и запрещают ее обнародования в СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Донбасса могут остаться без водоснабжения.