Керівництво бойовиків обмежує фінансування інфраструктури в ОРЛО

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донбасу продовжують обмежувати фінансування потреб інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міноборони Олександра Мотузяника.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, російські окупаційні адміністрації продовжують обмежувати фінансування потреб інфраструктури на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, через відсутність коштів на ремонт вийшла з ладу система водопостачання в районі Луганська, що призвело до її забруднення стічними водами каналізації. Також це призвело до зростання кількості випадків отруєнь і важких захворювань серед місцевих жителів, у т. ч. особового складу підрозділів однієї з мотострілкових бригад противника.

Так, з початку квітня 2019 року з діагнозом отруєння були госпіталізовані більше двадцяти російських військовослужбовців. Однак так звана "місцева влада" і російське окупаційне командування приховують інформацію про випадки отруєнь і забороняють її оприлюднення в ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сотні населених пунктів Донбасу можуть залишитися без водопостачання.