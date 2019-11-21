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Руководство АРМА отстранили из-за ситуации в Новояворовске и Новом Роздоле

Новости » Общество     21.11.2019 - 14:19
Руководство АРМА отстранили из-за ситуации в Новояворовске и Новом Роздоле
Фото: глава АРМА Антон Янчук (пресс-служба АРМА)

Руководство агентства отстранили за срыв отопительного сезона

Кабинет министров Украины отстранил руководство Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) за срыв отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе. Также сообщает, что руководителей агентства отстранили от исполнения обязанностей.

Кабинет министров из-за ситуации в этих городах инициировал передачу ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз". Тендерный комитет АРМА в последствии избрал управителя для Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.

Отметим, сегодня в Новояворовск уже начали подавать тепло, запуск в Новом Роздоле планируется завтра, 22 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что теплоснабжение в Новояворовске и Новом Роздоле восстановят в ближайшее время. Это стало возможным после того, как управляющий местными ТЭЦ получил лицензии на производство тепловой и электрической энергии.

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