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Керівництво АРМА відсторонили через ситуацію в Новояворівську і Новому Роздолі

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 14:19
Керівництво АРМА відсторонили через ситуацію в Новояворівську і Новому Роздолі
Фото: глава АРМА Антон Янчук (прес-служба АРМА)

Керівництво агентства відсторонили за зрив опалювального сезону

Кабінет міністрів України відсторонив керівництво Агентства по розшуку та менеджменту активів (АРМА) за зрив опалювального сезону в Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що уряд притягнув до дисциплінарної відповідальності керівництво АРМА за допущення зриву опалювального сезону в регіоні. Також повідомляє, що керівників агентства відсторонили від виконання обов'язків.

Кабінет міністрів через ситуацію в цих містах ініціював передачу ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Тендерний комітет АРМА надалі обрав управителя для Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ.

Відзначимо, сьогодні до Новояворівська вже почали подавати тепло, запуск у Новому Роздолі планується завтра, 22 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що теплопостачання в Новояворівську і Новому Роздолі відновлять найближчим часом. Це стало можливим після того, як керуючий місцевими ТЕЦ отримав ліцензії на виробництво теплової і електричної енергії.

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