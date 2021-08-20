В руководстве Нацполиции провели кадровые изменения: кто занял кресло
Фото: в руководстве Нацполиции провели кадровые изменения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Первым заместителем главы Национальной полиции назначили генерала полиции третьего ранга Михаила Кузнецова. Полковник Валентин Копаев возглавил департамент стратегических расследований.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно кадровым изменениям:
- первым заместителем главы Национальной полиции стал Михаил Кузнецов - бывший руководитель Департамента оперативно-технических мероприятий. Отличился статусом участника боевых действий на востоке Украины, организацией работы постов радиоконтроля в Донецкой и Луганской областях и координацией деятельности сил в районы проведения АТО.
- руководителем Департамента стратегических расследований стал Валентин Копаев - бывший начальник управления Департамента оперативно-технических мероприятий.