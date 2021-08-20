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В руководстве Нацполиции провели кадровые изменения: кто занял кресло

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Киев, Пятница 20 августа 2021 20:05
В руководстве Нацполиции провели кадровые изменения: кто занял кресло Фото: в руководстве Нацполиции провели кадровые изменения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Первым заместителем главы Национальной полиции назначили генерала полиции третьего ранга Михаила Кузнецова. Полковник Валентин Копаев возглавил департамент стратегических расследований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно кадровым изменениям:

  • первым заместителем главы Национальной полиции стал Михаил Кузнецов - бывший руководитель Департамента оперативно-технических мероприятий. Отличился статусом участника боевых действий на востоке Украины, организацией работы постов радиоконтроля в Донецкой и Луганской областях и координацией деятельности сил в районы проведения АТО.
  • руководителем Департамента стратегических расследований стал Валентин Копаев - бывший начальник управления Департамента оперативно-технических мероприятий.
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