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У керівництві Нацполіціі провели кадрові зміни: хто зайняв крісло

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 20:05
У керівництві Нацполіціі провели кадрові зміни: хто зайняв крісло Фото: У керівництві Нацполіціі провели кадрові зміни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Першим заступником голови Національної поліції назначили генерала поліції третього рангу Михайла Кузнєцова. Полковник Валентин Копаєв очолив департамент стратегічних розслідувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Згідно з кадровими змінами:

  • першим заступником голови Національної поліції став Михайло Кузнєцов - колишній керівник Департаменту оперативно-технічних заходів. Відзначився статусом учасника бойових дій на сході України, організацією роботи постів радіоконтролю на Донецькій та Луганській областях та координацією діяльності сил у районів проведення АТО.
  • керівником Департаменту стратегічних розслідувань став Валентин Копаєв - колишній начальник управління Департаменту оперативно-технічних заходів.
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