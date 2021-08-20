У керівництві Нацполіціі провели кадрові зміни: хто зайняв крісло
Фото: У керівництві Нацполіціі провели кадрові зміни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Першим заступником голови Національної поліції назначили генерала поліції третього рангу Михайла Кузнєцова. Полковник Валентин Копаєв очолив департамент стратегічних розслідувань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.
Згідно з кадровими змінами:
- першим заступником голови Національної поліції став Михайло Кузнєцов - колишній керівник Департаменту оперативно-технічних заходів. Відзначився статусом учасника бойових дій на сході України, організацією роботи постів радіоконтролю на Донецькій та Луганській областях та координацією діяльності сил у районів проведення АТО.
- керівником Департаменту стратегічних розслідувань став Валентин Копаєв - колишній начальник управління Департаменту оперативно-технічних заходів.