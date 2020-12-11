Руководителю порта "Черноморск" грозит до 12 лет за взятку

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении руководителю Морского порта "Черноморск" и его сообщнику. Их подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель предприятия и его посредник предложили представителю предприятия-должника предоставить взятку в размере 250 тысяч долларов за принятие кредитором в лице порта "Черноморск" плана его санации.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Санкциями ч. 4 ст. 368 УК Украины задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

При этом, в Офисе генпрокурора отметили, что сейчас один из хозяйственных судов рассматривает дело о банкротстве предприятия.

"Одобрение плана санации, при условии утверждения его судом, дало бы возможность инвестору восстановить хозяйственную деятельность общества на территории порта", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 декабря руководителя порта "Черноморск" задержали на якобы получении взятки в размере 250 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало разоблачили на взятке.